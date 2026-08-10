Zazzaroni su Maldini: "Se dopo il no di Guardiola avesse optato per uno come Conte.."

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Ivan Zazzaroni, storico giornalista ed opinionista sportivo ha voluto commentare le forti parole di Paolo Maldini rilasciate al Corriere della Sera in merito al caos accaduto in Nazionale nei confronti di Malagò. Questo un estratto del suo pensieri preso dal suo editoriale sul Corriere dello Sport.

ZAZZARONI SULLE PAROLE DI MALDINI

Il commento di Ivan Zazzaroni rispetto all'intervista di Paolo Maldini sulla separazione con la Nazionale: "Se dopo il no di Guardiola avessero indicato come ct Antonio Conte, che per inciso ha solo due anni più di Pep e non può essere considerato un difensivista, né un perdente, Paolo e Leonardo sarebbero ancora al loro posto".