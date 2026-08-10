Maignan, Olivero sincero: "Ci sono cose peggiori, se il club gli ha concesso qualche giorno di vacanza in più avrà fatto le sue valutazioni"

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Ormai lo riportiamo da diverse ore. L'argomento del giorno in casa Milan riguarda la scelta di Mike Maignan e Adrien Rabiot, avvallata dalla società rossonera, di posticipare ulteriormente il rientro dalle vacanze dopo il Mondiale. Al posto che rientrare il 12 agosto, i due faranno ritorno a Milano domenica 16. Il giornalista G.B. Olivero sulla Gazzetta dello Sport questa mattina ha commentato la decisione del portiere francese e capitano rossonero. Questo un estratto del collega in merito alla situaiìzione dell'attuale capitano rossonero:

"Evidentemente Maignan non ha considerato come sia finita la stagione del Milan, con la clamorosa esclusione dalla Champions. Non ha considerato la necessità di Amorim di istruire tutto il gruppo. Non ha considerato il suo ruolo nello spogliatoio, importante quanto quello in campo. Ci sono cose peggiori, certo, e se la società gli ha concesso qualche giorno di vacanza in più avrà fatto le sue valutazioni".