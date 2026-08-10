MN - Van Den Kerkhof non ha dubbi sull'ex Milan: "Bennacer resta ancora un grandissimo giocatore"

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È notizia di questa settimana la rescissione del contratto di Ismael Bennacer con il Milan. Una storia che era già finita da tempo e che vive un po' nei ricordi del passato, che per due o tre stagioni per il centrocampista algerino fu roseo con la maglia rossonera. Ora per Isma, che ha salutato con un messaggio emozionato la tifoseria milanista, si aprono le porte del Qatar. Intanto Alessandro Schiavone per MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Kevin Van Den Kerkhof, compagno nella nazionale algerina.

Di seguito un estratto delle sue parole di Bennacer:

"Ismael resta un grandissimo giocatore, lo ha dimostrato in passato. È una persona molto forte. Nel corso di una carriera possono succedere tante cose. Ma quello che so è che Ismael è una persona davvero perbene e quindi non sono nessuno per giudicare la sua carriera. Ho un enorme rispetto per il giocatore, perché ha fatto grandissime cose con la nazionale e con i club. Ha giocato in grandi squadre, quindi non sono certo io a poter giudicare il suo percorso. Quello che gli auguro è semplicemente il meglio".