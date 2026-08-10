Leao punta a una leggenda del Milan: il portoghese è distante solo tre gol

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La telenovela dell'estate in casa Milan si chiama futuro di Rafael Leao. Il portoghese, ad oggi sembra poter restare in rossonero nonostante il fortissimo pressing del Galatasaray. Ad oggi però offerte concrete, a parte quella dei turchi non ne sono arrivate e Leao si appresta quindi ad essere un punto di forza, per ora del Milan di Amorim. I rossoneri saranno impegnati sabato in Polonia nell'amichevole contro il Manchester United.

TUTTI I GOL DI LEAO AL MILAN

Con la maglia del Milan, Leao ha saputo incidere soprattutto nei primi anni rossoneri di Stefano Pioli. Lo scudetto 2022 e una stagione in crescita nel 2023 restano i periodi più positivi di Rafa in rossonero. Come riportato da transfermarkt e senza tener conto dei rigori guadagnati dal portoghese nel corso dei suoi anni in rossonero, Rafa Leao dal 2019/20 in rossonero ha collezionato 291 presenze ufficiali e segnato 80 gol e 65 assist, l'ultimo al Bentegodi contro il Verona. Rafa è stato uno dei giocatori più determinanti del Milan nelle ultime stagioni, seppur qualche sali e scendi. La continuità il suo vero tallone d'Achille. Nella passata stagione ha finora totalizzato 10 gol e messo a segno tre assist. Un'altra curiosità? Leao è a meno tre reti da una leggenda rossonera come Nils Liedholm (380 presenze e 83 gol).