MN - Van Den Kerkhof elogia Bennacer: "Ciò ha fatto nel 2019 nessuno lo dimenticherà"

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È notizia di questa settimana la rescissione del contratto di Ismael Bennacer con il Milan. Una storia che era già finita da tempo e che vive un po' nei ricordi del passato, che per due o tre stagioni per il centrocampista algerino fu roseo con la maglia rossonera. Ora per Isma, che ha salutato con un messaggio emozionato la tifoseria milanista, si aprono le porte del Qatar. Intanto Alessandro Schiavone per MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Kevin Van Den Kerkhof, compagno nella nazionale algerina.

Di seguito un estratto delle sue parole di Bennacer:

Ha un posto tra i più grandi calciatori algerini di sempre?

“Ci sono tanti algerini che hanno raggiunto il massimo livello. Ma quello che ha fatto nel 2019 nessuno lo dimenticherà. Quando rimani nella memoria delle persone significa che hai lasciato un segno nel tuo Paese. Penso che Ismael abbia lasciato il segno in Algeria".