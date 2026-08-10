Jacobelli: "Maignan e Rabiot hanno trovato un accordo con la società: è una situazione controproducente"
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Xavier Jacobelli, giornalista, si è così espresso a Radio Radio sul rientro in ritardo di Mike Maignan e Adrien Rabiot a Milanello.
Xavier Jacobelli, giornalista, si è così espresso a Radio Radio sul rientro in ritardo di Mike Maignan e Adrien Rabiot a Milanello: "È una questione di scelte personali: Ederson, per esempio, è arrivato con cinque giorni di anticipo al ritiro dell'Atalanta. Ogni giocatore intende seguire una propria linea comportamentale. Il Milan si è appena lasciato alle spalle la sconfitta brutta contro il Chelsea.
Maignan è il capitano, Rabiot è importante, e si sono accordati con la società per tornare in ritardo: è una situazione controproducente. E certe situazioni a lungo si pagano. Perché diremo: il giocatore X è in ritardo di condizione a causa del Mondiale".
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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