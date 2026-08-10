I numeri di El Ouahdi nella scorsa stagione: è un obiettivo del Milan

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Con Athekame verso il Lione in prestito, il Milan ha messo gli occhi su Zakaria El Ouahdi: i suoi numeri nella scorsa stagione con il Genk

Nel pomeriggio di ieri sono emerse delle indiscrezioni importanti per quanto riguarda il destino della fascia destra del Milan. È stato riportato per prima cosa l'accordo tra Milan e Olympique Lione per il prestito secco di Zachary Athekame: il laterale svizzero lascia Milanello dopo un solo anno ma è destinato a tornarci l'estate prossima, ci si augura, cresciuto. Quasi contemporaneamente è venuto a galla l'interesse del Milan per l'esterno marocchino Zakaria El Ouahdi del Genk.

EL OUAHDI OBIETTIVO DEL MILAN: I SUOI NUMERI NELLA SCORSA STAGIONE

Zakaria El Ouahdi è un calciatore marocchino che gioca come laterale o terzino destro nel Genk, squadra in cui è arrivato nel 2023. Nella scorsa stagione ha giocato moltissimo, approfittando anche del lungo percorso dei belgi in Europa League: in totale ha messo insieme 45 partite ma soprattutto 12 gol che per uno nel suo ruolo non è poco. Il classe 2001 si è guadagnato la qualificazione al Mondiale con il Marocco dove però è chiuso da un mostro sacro come Hakimi: per lui solo 16 minuti nel quarto perso contro la Francia. In generale con la nazionale marocchina in carriera ha collezionato 4 presenze di cui solo una da titolare.