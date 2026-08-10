Ravezzani senza mezze misure: "Maignan e Rabiot, atteggiamento misero"

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Ravezzani non le manda dire e critica l'atteggiamento di Mike Maignan e Adrien Rabiot nei confronti del Milan, definendolo "misero"

Continuano le reazioni e i commenti alla notizia della scelta fatta da Mike Maignan e Adrien Rabiot. I due calciatori francesi, che hanno terminato i loro impegni al Mondiale lo scorso 18 luglio con la finale per il terzo posto persa contro l'Inghilterra, hanno chiesto e ottenuto dalla società il permesso di allungare le vacanze fino al 16 agosto, una settimana prima esatta dall'esordio in campionato. Una scelta che fa rumore dal momento che la stragrande maggioranza dei calciatori di Spagna, Argentina, Inghilterra e Francia sono già tornati o torneranno nei prossimi giorni.

MAIGNAN E RABIOT, ATTEGGIAMENTO MISERO

Il commento lapidario ma molto duro di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, sulla scelta di Mike Maignan e Adrien Rabiot di allungare ulteriormente le vacanze e posticipare il rientro a Milanello con i compagni: "Maignan e Rabiot se la prendono comoda. Il Milan, per loro, può aspettare. Che atteggiamento misero".