Il Newcastle spinge per Hojbjerg: è l'obiettivo numero uno per il centrocampo

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Il Newcastle ha individuato in Pierre-Emile Hojbjerg l'obiettivo principale per il centrocampo

Tra i diversi nomi che sono stati fatti in questi giorni per il calciomercato del Milan, senza che nulla accadesse di concreto dal momento che il club rossonero è immobile sui tavoli delle trattative, c'è anche quello dell'esperto centrocampista danese Pierre-Emile Hojbjerg, classe 1995 e in uscita dall'Olympique Marsiglia dove gioca dal 2024. Considerato l'affollamento nel reparto in mezzo al campo che ha Amorim, è sempre apparsa una operazione complicata. Intanto sul giocatore si muove con forza un club di Premier League.

IL NEWCASTLE SPINGE PER HOJBJERG

Secondo quanto riferisce Footmercato in uno dei suoi ultimi aggiornamenti, il Newcastle United sta spingendo forte per Pierre-Emile Hojbjerg. Anche secondo le indicazioni del nuovo tecnico Matthias Jaissle, il danese è l'obiettivo principale per un centrocampo che in poche settimane è diventato orfano di Sandro Tonali e Bruno Guimaraes. Per Hojbjerg si tratterebbe di un ritorno in Premier League: il periodo migliore della carriera fu con il Tottenham e prima ancora aveva giocato quattro stagioni al Southampton.