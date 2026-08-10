Nicolato: "Ramos attaccante di primo livello ma non lo avrei pagato quelle cifre"
Francesco Nicolato è un agente FIFA ed è esperto di calcio portoghese. Soprattutto per quest'ultima ragione è stato intervistato come ospite su TMW Radio per parlare dell'acquisto del Diavolo di Gonçalo Ramos e del tecnico Ruben Amorim. Le sue dichiarazioni: "Amorim può avere la stagione che lo rilancia. E' una persona molto intelligente, preparata, uno d'avanguardia, davvero competente. Andare allo United è stato una grande opportunità ma per tradizione e questione culturale non poteva esprimersi al meglio. Il Milan storicamente non ha una tradizione di questo gioco. Ora è una bella scommessa per capire se Amorim riuscirà a trasmettere la sua filosofia di gioco. E vedremo se la rosa è adatta per le sue idee di calcio o se si adatterà anche. E se la società lo supporterà, senza lotte interne.".
Continua poi Nicolato su Ramos: "Goncalo Ramos è attaccante di primo livello, non lo avrei pagato quelle cifre ma vista la carenza di big è un investimento importante. Leao è un giocatore fenomenale, gli manca la crescita finale e quella mentalità che gli dia una continuità di rendimento. E che si continui a farlo giocare come esterno d'attacco".
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