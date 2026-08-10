Cuomo chiaro: “Dal capitano Maignan comportamento inaccettabile! Ma chi interviene in questi casi?”

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Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso sul canale YouTube di Carlos Passerini sul rientro in ritardo a Milanello di Maignan e Rabiot.

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso sul canale YouTube di Carlos Passerini sul rientro in ritardo a Milanello di Maignan e Rabiot: “Tutti i giornali hanno parlato dell’assenza di Maignan al saluto al Capitano eterno, e la tesi difensiva è stata che non si poteva fare la conta dei presenti a un funerale. Adesso siamo curiosi di vedere come sarà giustificata la concessione, perché evidentemente gli sono stati concessi, dei 4 giorni di vacanza in più al capitano del Milan quinto in classifica, che stando alle cronache avrebbe minacciato l’addio con l’uscita di Tare e Allegri, che al Mondiale non è arrivato neanche all’atto finale come Lautaro, che intanto è già alla Pinetina ad allenarsi. Tornare a una settimana dall’inizio del campionato, da capitano, con un progetto nuovo da scoprire e conoscere, non è accettabile. Ma chi interviene in questi casi? Cardinale? Almstadt? Gardiner?”.

Maignan e Rabiot tornano tardi

I due giocatori francesi erano attesi a Milanello mercoledì, giorno in cui tutta la squadra riprenderà gli allenamenti dopo i giorni di riposo concessi da Ruben Amorim al termine della tournée in Australia e Indonesia. Adrien Rabiot e Mike Maignan hanno ottenuto qualche giorno in più di vacanza e spicca la differenza con gli altri loro connazionali come per esempio Thuram, Akliouche e Mbappé che sono già al lavoro con i rispettivi club. Il centrocampista e il portiere torneranno quindi ad allenarsi solo domenica, ad una settimana esatta dall'esordio in campionato del Milan sul campo del Torino.