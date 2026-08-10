Bucchioni: "Milan, ora è allarme rosso. Dov'è il calcio di Amorim?"

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Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato il momento del Milan che sembra parecchio indietro sia sul mercato che in campo dove non si vede ancora il gioco di Amorim

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, ha commentato così il momento del Milan: "Milan, ora è allarme rosso. E non lo dico per la sconfitta con il Chelsea, per il risultato pesante, sono amichevoli d'agosto, ma per tutto quello che si vede o meglio, che non si vede in campo. Dov'è il Milan? Dov'è il calcio di Amorim? Niente di niente. C'è grande confusione sia nella fase difensiva che in quella offensiva, niente aggressione alta per il recupero palla o verticalizzazioni, difficoltà a far girare il pallone un tocco o due tocchi. La sensazione è che troppi giocatori non siano adatti a questo tipo di calcio o facciano fatica a capire i nuovi principi, a interpretarlo. Troppa gente porta palla, sono troppi rallentamenti non dovuti soltanto alla condizione atletica. Amorim è tranquillo, e se è vero che il tempo non manca, è anche vero che l'ora degli esperimenti è ampiamente finita. Loftus Cheek dietro la punta non si può vedere. Estupinian non so perchè non sia stato ceduto all'Aston Villa per quindici milioni, ma anche la difesa fatica con De Winter e anche Gabbia non è ancora al top. In mezzo al campo non si può pensare ancora che Modric sia eterno. Funziona solo lui. E poi c'è Leao che resta perchè nessuno lo paga quel che il Milan vorrebbe, ma fa le cose di sempre.

Si fa fatica a capire anche il continuo cambiamento di uomini e l'insistere con altri. Camarda ad esempio. Siamo tutti contenti se gioca, ma proporlo troppo senza una squadra capace di aiutarlo si rischia davvero di metterlo in difficoltà. Amorim deve scegliere i suoi, farsi un gruppo adatto al suo gioco, il tempo dgli esperimenti è finito. Sarà compito della società vendere gli esuberi, ormai s'è capito che Fofana, Tomori, ma anche diversi altri se ne dovranno andare. Oppure Amorim fa giocare anche quelli che non gli piacciono perchè la società gli ha detto d fare con questi e basta? Si cerca l'impresa impossibile di recuperarli per non spendere sul mercato?

Questa è la sensazione perchè dopo gli strapagati Gonzalo Ramos e Gila c'è stato il buio. Cento milioni e poi il niente. Invece questa squadra avrebbe bisogno di giocatori in tutti i reparti, di un cambiamento di caratteristiche di molti. Nel momento in cui prendi Amorim lo devi mettere nelle condizioni di lavorare sui suoi principi e sui suoi giocatori. Lui è contento? Necessità o virtù. Lo vedremo. Ora tornano i nazionali della fase finale e qualcosa crescerà, ma i giocatori nel mirino come il difensore Gonzalo Inacio dello Sporting Lisbona o il centrocampista Hojbjerg del Marsiglia di sicuro non infiammano. Il lavoro da fare sembra enorme e senza una figura carismatica, di riferimento, che faccia mercato soprattutto in uscita per ricavare risorse, sembra tutto in salita. II Milan sembra nudo, ora tocca ad Amorim mettere a posto le cose, ma la società lo deve accompagnare".