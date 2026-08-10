Coppa Italia, le possibili avversarie del Milan agli ottavi: una tra Lecce, Palermo, Torino e Carrarese

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Come riporta il sito della Lega Calcio Serie A, "il primo fine settimana di Coppa Italia Frecciarossa ha consegnato al tabellone le ultime quattro squadre che mancavano per definire il programma dei trentaduesimi in programma da venerdì a lunedì. Sabato l'Ascoli ha battuto in rimonta il Potenza vincendo 3-1 (Selleri a illudere i rossoblù, poi le reti di Milanese, Gori e Corradini) e domenica alle 18.30 affronterà il Genoa nei trentaduesimi di finale. Avanti anche il Catania che ha sconfitto 5-4 il Vicenza dopo i calci di rigore (1-1 al 90', Moncini e Cicerelli ) e venerdì alle 18.00 se la vedrà con il Parma. Domenica, invece l'Arezzo di Bucchi ha eliminato l'Union Brescia di Eugenio Corini con un secco 2-0 (Arena e Tavernelli) ed ora sfiderà il Cagliari venerdì alle 18.30. Infine spettacolo a Vigorito con otto reti: a sorridere sono stati i padroni di casa del Benevento capace di eliminare il Ravenna (grandi protagonisti Vinicius e Salvemini autori di due doppiette): prossima avversaria la Fiorentina venerdì sera".

Il Milan entrerà in scena agli ottavi e come si può osservare dal tabellone affronterà una tra Lecce, Palermo, Torino e Carrarese.