Milan, Il calendario di agosto: sabato l'ultima amichevole prima del campionato
Siamo entrati nel mese di agosto, il periodo che ci traghetta all'inizio della nuova stagione con le prime gare di campionato negli ultimi due weekend: il Milan sarà impegnato in casa del Torino alla prima giornata e a San Siro contro il Venezia la seconda gara. Prima però andrà concluso il Pre-Season. Archiviata la brutta figura contro il Chelsea, sabato ci sarà l'ultima amichevole contro il Manchester United dell'ex Amorim.
MILAN, LE 4 GARE DEL MESE DI AGOSTO
Pre-Season Tour
Chelsea-Milan 3-0 sabato 8 agosto alle 14.00 (DAZN/Sky; differita NOVE) - Gelora Bung Karno Stadium, Giacarta (Indonesia)
Manchester United-Milan, sabato 15 agosto alle 16.45 (DAZN/Sky) - Tarczyński Arena, Breslavia (Polonia)
Serie A
1ª giornata, Torino-Milan, domenica 23 agosto alle 20.45 (DAZN) - Stadio Olimpico Grande Torino
2ª giornata, Milan-Venezia, venerdì 28 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
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