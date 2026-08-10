Milan, Il calendario di agosto: sabato l'ultima amichevole prima del campionato

Milan, Il calendario di agosto: sabato l'ultima amichevole prima del campionatoMilanNews.it
Oggi alle 07:48News
di Niccolò Crespi

Siamo entrati nel mese di agosto, il periodo che ci traghetta all'inizio della nuova stagione con le prime gare di campionato negli ultimi due weekend: il Milan sarà impegnato in casa del Torino alla prima giornata e a San Siro contro il Venezia la seconda gara. Prima però andrà concluso il Pre-Season. Archiviata la brutta figura contro il Chelsea, sabato ci sarà l'ultima amichevole contro il Manchester United dell'ex Amorim.

MILAN, LE 4 GARE DEL MESE DI AGOSTO

Pre-Season Tour

Chelsea-Milan 3-0 sabato 8 agosto alle 14.00 (DAZN/Sky; differita NOVE) - Gelora Bung Karno Stadium, Giacarta (Indonesia)

Manchester United-Milan, sabato 15 agosto alle 16.45 (DAZN/Sky) - Tarczyński Arena, Breslavia (Polonia)

Serie A

1ª giornata, Torino-Milan, domenica 23 agosto alle 20.45 (DAZN) - Stadio Olimpico Grande Torino

2ª giornata, Milan-Venezia, venerdì 28 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)