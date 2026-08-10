Milan, tutti gli impegni rimasti ad agosto. United, Torino e Venezia
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Gli impegni del mese di agosto del Milan con data, ora e diretta tv dell'ultima amichevole in Polonia e delle due gare di Serie A
Dopo la brutta sconfitta per 3-0 contro il Chelsea il Milan è già in Italia. La squadra ora potrà usufruire di due giorni liberi e riprenderà a lavorare a Milanello mercoledì 12. Si entra nel vivo: il 15 agosto c'è l'ultima amichevole, si va in Polonia per giocare contro lo United, e poi comincia la Serie A: Torino in trasferta e Venezia in casa le partite ufficiali del mese di agosto.
MILAN, LE GARE DEL MESE DI AGOSTO
Pre-Season Tour
Manchester United-Milan, sabato 15 agosto alle 16.45 (DAZN/Sky) - Tarczyński Arena, Breslavia (Polonia)
Serie A
1ª giornata, Torino-Milan, domenica 23 agosto alle 20.45 (DAZN) - Stadio Olimpico Grande Torino
2ª giornata, Milan-Venezia, venerdì 28 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
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