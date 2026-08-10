Verso lo United: sabato giocherà una formazione molto vicina a quella che Amorim schiererà contro il Torino

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Sabato contro il Manchester United, nell'ultima amichevole estiva del Milan, Amorim schiererà una formazione molto vicina a quella che vedremo contro il Torino

Sabato in Polonia il Milan giocherà la sua ultima amichevole estiva e dunque la gara contro il Manchester United saranno di fatto le prove generali in vista dell'esordio in campionato del 23 agosto in casa del Torino. Contro i Red Devils, si vedrà quindi una formazione molto vicina a quella che Ruben Amorim schiererà contro i granata. Mancheranno Mike Maignan e Adrien Rabiot che si rivedranno a Milanello domenica 16, da capire se, nonostante una sola settimana di allenamenti, i due francesi saranno comunque in campo dal primo minuto contro il Torino.

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che ipotizza questo undici titolare per l'esordio in campionato: in difesa, il trio dovrebbe essere quello composto da Mario Gila, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. In mezzo al campo, accanto a Luka Modric, ci potrebbe essere uno tra Ardon Jashari e Christian Comotto. A sinistra ci sarà Davide Bartesaghi, mentre a destra ballottaggio aperto tra Samuel Chukwueze e Alexis Saelemaekers. In attacco, maglia da titolare per Gonçalo Ramos con alle spalle due tra Christopher Nkunku, Rafael Leao e Ruben Loftus-Cheek.