Come arriva il Manchester United alla sfida amichevole contro il Milan

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Il ruolino di marcia del Manchester United in questo campionato, in vista del test amichevole contro il Milan di sabato 15 agosto

Il giorno di Ferragosto vedrà il Milan impegnato in amichevole contro il Manchester United. Non una sfida banale dal punto di vista dei sentimenti, dal momento che fino a gennaio il tecnico rossonero Ruben Amorim era l'allenatore dei Red Devils. Poi l'esonero a coronamento, in senso negativo, di due mezze stagioni fallimentari. Questa però è un'altra storia e la partita si disputerà a Breslavia in Polonia: l'unico obiettivo per entrambe le squadre è fare le prove generali in vista degli impegni ufficiali. Il club rossonero giocherà domenica 23 contro il Torino la prima di campionato, il giorno prima lo United esordirà in Premier in casa dell'Hull City.

VERSO MILAN-MANCHESTER UNITED: I RISULTATI DEI RED DEVILS

Il Manchester United in questo pre-campionato ha già disputato quattro amichevoli: prima della partita di sabato contro il Milan, ne giocherà un'altra contro i Leeds United mercoledì. Dunque la sfida al Diavolo sarà la sesta e ultima partita di pre-stagione per la formazione di Michael Carrick. L'unica sconfitta è arrivata nel primo test che lo United ha giocato contro il Wrexham vittorioso per 0-1. Poi due vittorie contro i norvegesi del Rosenborg (0-5) e l'Atletico Madrid (2-1). Infine sabato è arrivato il pareggio per 1-1 contro il PSG.