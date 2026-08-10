Bucchioni: "Il Milan sembra nudo. La società deve accompagnare Amorim"
Ci sono ancora tanti punti interrogativi relativi al Milan in questa fase della stagione, a meno di due settimane dall'inizio del campionato con la trasferta contro il Torino. Il mercato è ancora tutto da definire, dal momento che dopo Ramos e Gila, oltre al colpo in prospettiva Diawara, il club rossonero non ha fatto nulla, nemmeno in uscita. Per commentare tutta la situazione generale, il giornalista Enzo Bucchioni ha scritto nell'editoriale di Tuttomercatoweb.com.
IL MILAN SEMBRA NUDO: LA SOCIETÀ DEVE ACCOMPAGNARE AMORIM
Il commento del giornalista Enzo Bucchioni sulla situazione attuale del Milan sia come crescita della rosa che sul mercato: "Il lavoro da fare sembra enorme e senza una figura carismatica, di riferimento, che faccia mercato soprattutto in uscita per ricavare risorse, sembra tutto in salita. Il Milan sembra nudo, ora tocca ad Amorim mettere a posto le cose, ma la società lo deve accompagnare".
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