Futuro Leao: Rafa via dal Milan solo per la Premier League

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Rafael Leao andrà via dal Milan solamente in presenza di un'offerta dalla Premier League

Il futuro di Rafael Leao è ancora tutto da scrivere. Non è ancora chiaro cosa ne sarà del calciatore portoghese che ha ricevuto la corte più o meno insistente dei club turchi, sia del Fenerbahce che del Galatasaray. Nonostante le proposte ricche dal punto di vista dello stipendio, il numero 10 rossonero non ha mai veramente aperto a un trasferimento in Turchia. Inoltre, le offerte per il cartellino non erano state nemmeno soddisfacenti per il Milan.

LEAO VIA DAL MILAN SOLO PER LA PREMIER

Quest'oggi Il Giornale ribadisce un concetto che, in verità, Rafael Leao ha sempre chiarito: vuole la Premier League e lascerà il Milan solamente in presenza di un'offerta dall'Inghilterra. I club che più verosimilmente potrebbero pensare a Leao sono il Manchester United e l'Arsenal, anche se al momento non ci sono indiscrezioni su offerte.