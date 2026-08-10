Pasotto su Maignan e Rabiot: "Situazione piuttosto sgradevole e rumorosa"

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Marco Pasotto giudica come "sgradevole e rumorosa" la situazione che vede Maignan e Rabiot posticipare il rientro dalle vacanze

Mike Maignan e Adrien Rabiot hanno preso una scelta molto divisiva, decidendo di posticipare il loro rientro dalle vacanze che era programmato per mercoledì 12 agosto a Milanello. I due francesi torneranno invece il 16 agosto, domenica, a una settimana dall'esordio in campionato contro il Torino. Su Gazzetta.it il giornalista Marco Pasotto ha commentato la situazione generale legata ai ritorni dei due calciatori rossoneri francesi.

MAIGNAN E RABIOT: SITUAZIONE SGRADEVOLE E RUMOROSA

Il commento di Marco Pasotto sulla scelta di Mike Maignan e Adrien Rabiot di posticipare il rientro dalle loro vacanze: "È una situazione piuttosto sgradevole e "rumorosa" perché, sebbene sia stato tutto concertato con la società, Maignan e Rabiot sono due colonne della squadra e il supplemento di ferie si pone come una questione di opportunità. In senso letterale: ci sono cose che sarebbe opportuno non fare, e questa parrebbe proprio una di quelle".