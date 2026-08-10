Pellegatti: "Il Milan può portare a casa giocatori se arrivano soldi"

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Carlo Pellegatti commenta a partire dall'interesse del Porto per Gimenez la situazione di mercato per il Milan

Nelle ultime ore è tornata con forza di moda la pista che porta Santiago Gimenez verso il Porto. Il tecnico italiano Francesco Farioli aveva già indicato l'attaccante rossonero come un possibile obiettivo per il mercato. Il suo profilo è riemerso ultimamente dal momento che i portoghesi potrebbero cedere Mora alla Roma e cercherebbero così un sostituto. Il commento di Carlo Pellegatti nel suo video di YouTube.

IL MILAN PUÒ PORTARE A CASA GIOCATORI SE ARRIVANO DEI SOLDI

Le parole di Carlo Pellegatti sull'interesse del Porto per Santiago Gimenez: "Attenzione alla vicenda Giménez: vi avevo detto che è un pallino di Francesco Farioli al Porto. Adesso sembra tornata di moda la pista, anche perché il Porto sta dando Mora alla Roma e Farioli là davanti si troverebbe spiazzato. Lì speriamo di portare a casa qualcosa, perché il Milan può portare a casa giocatori se arrivano dei soldi. Ma se il Milan li presterà quasi tutti, in entrata non ci sarà niente"