Pasotto si chiede: "Qualche retropensiero dietro la scelta di Maignan e Rabiot?"

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Marco Pasotto si interroga sul futuro di Mike Maignan e Adrien Rabiot alla luce delle loro scelte recenti sul rientro dalle vacanze

Il tema rientro vacanze posticipato di Maignan e Rabiot è il più chiacchierato in casa Milan nella giornata di oggi. Il sentimento generale dei tifosi non è positivo, specialmente guardando all'altra sponda di Milano dove già da ieri sono al lavoro Lautaro Martinez e Marcus Thuram, arrivati al finesettimane conclusivo del Mondiale come i due milanisti. Marco Pasotto dalla decisione di Maignan e Rabiot fa partire una riflessione più ampia che va anche a mettere in dubbio la permanenza dei due calciatori. Le sue parole su Gazzetta.it.

MILAN, RETROPENSIERO DIETRO LA SCELTA DI MAIGNAN E RABIOT?

Le considerazioni di Marco Pasotto sulla scelta di Maignan e Rabiot di posticipare il rientro dalle vacanze: "Questa situazione autorizza anche un altro tipo di ragionamenti. Che portano a una sola domanda: dietro alle scelte e al comportamento di Maignan e Rabiot, si nasconde qualche dietrologia? Qualche retropensiero? Qualche mal di pancia? Banalmente: un giocatore che è felice nel club in cui lavora, e che magari non vede l'ora di riscattare una stagione deludente, al limite si presenta prima. Non dopo. E' quindi lecito chiedersi se non ci sia qualcosa che bolle in pentola. Il che, eventualmente, sarebbe un problema di una certa entità perché deflagrerebbe con due sole settimane di mercato a disposizione, e riguarderebbe due titolarissimi. Va chiarito che nessuno dei due ha chiesto al club di essere ceduto, e questa è già una base di partenza importante".