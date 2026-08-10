Il preparatore Pincolini rassicura: "A Maignan basta una settimana di allenamento"
L'argomento del giorno in casa Milan è senza ombra di dubbio la decisione di Mike Maignan e Adrien Rabiot di allungare le loro vacanze dopo i Mondiali e, contestualmente, rientrare dopo a Milanello. I due francesi raggiungeranno la squadra e il nuovo tecnico Ruben Amorim domenica 16 agosto, il giorno dopo la partita amichevole in Polonia contro il Manchester United. La Gazzetta dello Sport ha intervistato il preparatore atletico Vincenzo Pincolini, ex Milan e Nazionale, che ha parlato di cosa e quanto tempo serve per il recupero ai giocatori rossoneri.
A MAIGNAN BASTA UNA SETTIMANA DI ALLENAMENTO
Le dichiarazioni di Pincolini su Maignan e Rabiot, in particolare sui tempi necessari per entrare in condizione dopo vacanze così lunghe: "A un portiere basta anche una settimana d’allenamento. Lì bisogna far leva sull’aspetto psicologico: staccare per 20 giorni può essere un’arma a doppio taglio. Per Rabiot, invece, dipende dall’allenato e dalla strategia che ha. I giocatori ti dicono che stanno bene anche quando sono stanchi e acciaccati: vogliono giocare sempre. Io lo farei allenare poco, con carichi leggeri, come per Lautaro o Thuram. Per poi dargli un minutaggio di un’ora”.
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