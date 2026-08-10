Milan, la classifica marcatori dell'estate rossonera aggiornata

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Ieri alle 19:40News
di Francesco Finulli
I marcatori dell'estate rossonera dopo tre amichevoli più una sgambata

Il Milan fino a questo momento ha giocato tre amichevoli, oltre a una sgambata dopo qualche giorno di allenamento in casa contro Milan Futuro (vittoria per 7-0). Considerando anche la gara con l'under 23 i rossoneri hanno segnato 10 gol: 7 con il Milan Futuro, 2 con il Celtic e 1 con l'Inter. Contro il Chelsea la prestazione globalmente peggiore con zero gol all'attivo. Di seguito la classifica marcatori dell'estate milanista.

ESTATE MILAN, LA CLASSIFICA MARCATORI

Questa la classifica marcatori dell'estate del Milan fino a questo momento dopo tre gare disputate: il 7-0 nella sgambata contro Milan Futuro, il 2-2 a Glasgow contro il Celtic e l'1-1 nel Derby contro l'Inter che si è disputato a Perth.

3 GOL - Francesco Camarda
1 GOL - Kostic, Ossola, Chukwueze, Pavlovic, Loftus-Cheek, Fofana, Nkunku