Nicolato: "Vedremo se la società supporterà Amorim senza lotte interne"

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Francesco Nicolato, esperto di calcio portoghese, si è espresso su Ruben Amorim, nuovo tecnico del Milan

Quando Ruben Amorim è sbarcato a Milano sapeva benissimo della sfida che andava incontro, con un doppio ostacolo da evitare. Da una parte il suo recente fallimento in un grande club, il Manchester United; dall'altra il tentativo di risollevare le sorti del Milan che da tempo, salvo gli anni di Stefano Pioli, ha perso il prestigio di un tempo. Sul tecnico lusitano è intervenuto Francesco Nicolato, agente FIFA ed esperto di calcio portoghese, ospite di TMW Radio.

Il giudizio di Francesco Nicolato su Ruben Amorim: "Amorim può avere la stagione che lo rilancia. È una persona molto intelligente, preparata, uno d'avanguardia, davvero competente. Andare allo United è stato una grande opportunità ma per tradizione e questione culturale non poteva esprimersi al meglio. Il Milan storicamente non ha una tradizione di questo gioco. Ora è una bella scommessa per capire se Amorim riuscirà a trasmettere la sua filosofia di gioco. E vedremo se la rosa è adatta per le sue idee di calcio o se si adatterà anche. E se la società lo supporterà, senza lotte interne.".