Ravezzani durissimo: "Maignan e Rabiot se la prendono comoda, il Milan per loro può aspettare"

vedi letture

Continuano le reazioni e i commenti alla notizia della scelta fatta da Mike Maignan e Adrien Rabiot. I due calciatori francesi, che hanno terminato i loro impegni al Mondiale lo scorso 18 luglio con la finale per il terzo posto persa contro l'Inghilterra, hanno chiesto e ottenuto dalla società il permesso di allungare le vacanze fino al 16 agosto, una settimana prima esatta dall'esordio in campionato. Una scelta che fa rumore dal momento che la stragrande maggioranza dei calciatori di Spagna, Argentina, Inghilterra e Francia sono già tornati o torneranno nei prossimi giorni. Sì, perchè per i due big del Milan in questo momento il club pare, purtroppo non essere una priorità. Un atteggiamento che fa discutere, soprattutto perchè i rossoneri saranno impegnati tra poche settimane a Torino per la prima di campionato, in programma domenica 23 agosto alle 20.45.

Qui riportato il commento durissimo di Fabio Ravezzani sulla scelta di Mike Maignan e Adrien Rabiot di allungare ulteriormente le vacanze e posticipare il rientro a Milanello con i compagni: "Maignan e Rabiot se la prendono comoda. Il Milan, per loro, può aspettare. Che atteggiamento misero".