Amorim sabato ritrova lo United: i suoi numeri sulla panchina dei Red Devils
Il Milan sabato gioca l'uiltima amichevole estiva contro il Manchester United: la gara si giocherà alle ore 16.45 a Breslavia, in Polonia. Inevitabilmente non si può non sottolineare che per il tecnico rossonero Ruben Amorim non sarà una gara come le altre, anche se in palio ci sarà ben poco. Fino a gennaio l'allenatore portoghese sedeva sulla panchina dei Red Devils con cui ha avuto un'esperienza fallimentare che è durata globalmente poco più di un anno.
AMORIM RITROVA LO UNITED: I SUOI NUMERI A MANCHESTER
Come detto e come è noto, l'avventura di Ruben Amorim al Manchester United è stata un flop. Nella prima mezza stagione c'è stato l'unico squillo positivo con la finale di Europa League, poi però persa malamente contro il Tottenham. Tra il novembre 2024 e inizio gennaio 2026, Ruben Amorim ha collezionato 63 panchine con lo United tra tutte le competizioni. Nel dettaglio i risultati sono stati: 25 vittorie, 15 pareggi e 23 sconfitte.
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