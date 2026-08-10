Serena: "Leao? Qualche volta è un giocatore splendido..."

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L'ex rossonero Aldo Serena ha parlato così degli attaccanti del Milan, in particolare di Gonçalo Ramos, Francesco Camarda e Rafael Leao

Nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport, l'ex rossonero Aldo Serena ha parlato così degli attaccanti del Milan, in particolare di Gonçalo Ramos, Francesco Camarda e Rafael Leao. Ecco un interessante estratto sul reparto offensivo rossonero:

"Se Gonçalo Ramos è il nove che mancava al Milan? Assolutamente sì, ho molta stima di lui. L'ex Psg è un centravanti completo, sa finalizzare, cucire il gioco, inventare azioni da solo. L'esborso è stato enorme, ma andava fatto. Camarda? Io non lo avrei lasciato andare al Lecce la scorsa estate, col senno di poi avrebbe avuto più spazio con Allegri. Ha qualità, è giovane e va costruito: per me deve restare, va accompagnato ed educato al gioco di Amorim. Leao? Il portoghese, qualche volta, è un giocatore splendido che ti fa vincere le partite da solo, ma non ha continuità. La connessione che ha con i compagni stride con i concetti di gioco del nuovo allenatore".