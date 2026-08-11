Letizia: “La decisione di concedere altre vacanze a Maignan e Rabiot è di Amorim”

vedi letture

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale YouTube sul caso dei rientri posticipati a Milanello di Maignan e Rabiot.

Francesco Letizia, giornalista di SportItalia, si è così espresso sul suo canale YouTube sul caso dei tanto discussi rientri posticipati a Milanello di Mike Maignan e Adrien Rabiot, che in tal modo hanno allungato il loro periodo di vacanze dopo il Mondiale in Nord America: “Siamo andati a fondo della questione Maignan-Rabiot e posso dirvi che quantomeno non c’è nessun danno collaterale né nessuna bomba che rischia di scoppiare. Al netto delle riflessioni sul fatto che sia stato opportuno o meno, che non cambiano di una virgola, possiamo però rassicurare che l’aggiunta di ferie è stata gestita serenamente da Amorim in prima persona: la decisione di concedere questi giorni di riposo in più è sua".

Conclude poi Francesco Letizia il suo pensiero sul tema: "Il Milan reputa sia Maignan che Rabiot incedibili, nonché parte integrante del progetto: a Casa Milan assicurano che i due francesi sono entrambi entusiasti del nuovo corso e non c’è nessun problema. Caso chiuso, fortunatamente. Ora si guarda avanti: nei prossimi giorni, Gerry Cardinale sarà a Milano e a Milanello: parlerà alla squadra più volte prima dell’inizio del campionato e chiarirà ancora una volta quanto importante sia partire col piede giusto e interpretare al meglio la nuova filosofia di gioco. E poi penserà anche al mercato con Amorim, con serenità”.