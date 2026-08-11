Milan, ultimo giorno di riposo. Mercoledì la ripresa con due assenze importanti
Nella giornata di ieri la squadra ha goduto del primo giorno di riposo, mentre è esplosa la polemica per il rientro slittato di Maignan e Rabiot. Conclusa la tournée tra Perth ed Indonesia, la squadra ora deve pensare alla prossima amichevole e alle due partite di Serie A in arrivo. Domani ultimo giorno di riposo, con la ripresa degli allenamenti prevista per il pomeriggio di mercoledì 12 a Milanello.
I giocatori continueranno a lavorare anche giovedì e venerdì mattina, prima di ripartire nel pomeriggio per Breslavia. In Polonia il Milan affronterà l'ultima amichevole estiva: sabato 15 agosto, ore 16.45, contro il Manchester United di Carrick. Poi il rientro in Italia e una settimana di lavoro a Milanello prima dell'inizio della Serie A, con la squadra di Amorim che andrà a Torino il 23 agosto per giocare contro i granata.
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