Milan, ultimo giorno di riposo. Mercoledì la ripresa con due assenze importanti

vedi letture

Il piano di rientro del Milan ed il programma di allenamento in vista della partita di sabato 15 col Manchester United in Polonia

Nella giornata di ieri la squadra ha goduto del primo giorno di riposo, mentre è esplosa la polemica per il rientro slittato di Maignan e Rabiot. Conclusa la tournée tra Perth ed Indonesia, la squadra ora deve pensare alla prossima amichevole e alle due partite di Serie A in arrivo. Domani ultimo giorno di riposo, con la ripresa degli allenamenti prevista per il pomeriggio di mercoledì 12 a Milanello.

I giocatori continueranno a lavorare anche giovedì e venerdì mattina, prima di ripartire nel pomeriggio per Breslavia. In Polonia il Milan affronterà l'ultima amichevole estiva: sabato 15 agosto, ore 16.45, contro il Manchester United di Carrick. Poi il rientro in Italia e una settimana di lavoro a Milanello prima dell'inizio della Serie A, con la squadra di Amorim che andrà a Torino il 23 agosto per giocare contro i granata.