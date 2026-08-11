Milan: data, ora e diretta TV di tutti gli impegni di agosto

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Dopo la brutta sconfitta per 3-0 contro il Chelsea il Milan è tornato in Italia domenica, e ieri ha goduto del primo giorno libero su due. Si riprenderà a lavorare a Milanello mercoledì 12. Si entra nel vivo: il 15 agosto c'è l'ultima amichevole, si va in Polonia per giocare contro lo United, e poi comincia la Serie A: Torino in trasferta e Venezia in casa le partite ufficiali del mese di agosto.

MILAN, LE GARE DEL MESE DI AGOSTO

Pre-Season Tour

Manchester United-Milan, sabato 15 agosto alle 16.45 (DAZN/Sky) - Tarczyński Arena, Breslavia (Polonia)

Serie A

1ª giornata, Torino-Milan, domenica 23 agosto alle 20.45 (DAZN) - Stadio Olimpico Grande Torino

2ª giornata, Milan-Venezia, venerdì 28 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)