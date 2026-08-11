Pasotto: "L'ordine di Cardinale. Vietato comprare 'tanto per'. E sul budget..."

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Il collega Marco Pasotto cerca di fare chiarezza in merito alle strategie di calciomercato del Milan e di Gerry Cardinale

Gli interrogativi sulle strategie del calciomercato del Milan rimangono molti. Dopo i due super acquisti - a livello di investimento - arrivati sul fischio di inizio della sessione, il club rossonero ha tirato i remi in barca e fatta eccezione per Diawara non ha comprato più nessuno. L'idea di fondo era quella di sfoltire la rosa, anche se economicamente sarebbe stato possibile fare altre operazioni. Il tema, delicato, è stato affrontato e chiarito da Marco Pasotto su Gazzetta.it.

L'ORDINE DI CARDINALE: VIETATO COMPRARE "TANTO PER"

La spiegazione di Marco Pasotto sulla strategia di mercato del Milan: "Ma l'ordine che arriva dal piano più alto di Casa Milan è semplice e di buon senso: vietato comprare "tanto per". Chi arriva, deve farlo sulla base di una logica di mercato e deve rispecchiare determinati parametri: età, potenzialità, rapporto costi/qualità, eventuale rivendibilità. C'è infine un ultimo aspetto legato prosaicamente al budget. Che rispetto alle scorse estati - come ha fatto capire Cardinale - non è più così strettamente vincolato al bilancio. Si tratta però di un fattore strettamente legato al primo: sfoltire non è solo questione di numeri, ma anche di gestione finanziaria".