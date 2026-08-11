Gila e Pulisic, corsa contro il tempo per recuperare in vista del Torino

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Mario Gila e Christian Pulisic al lavoro per recuperare la condizione in vista dell'esordio in campionato contro il Torino

Mancano meno di due settimane all'esordio stagionale e in campionato del Milan che, domenica 23 alle ore 20.45, sfiderà il Torino di Ignazio Abate fuori casa. Una partita che non sarà semplice già di suo e che acquisice anche la classica imprevedibilità delle prime uscite di campionato. Tra queste anche l'incognita della rosa a disposizione tra giocatori a disposizione, infortunati e quelli in uscita che verranno necessariamente tenuti a bordocampo o in tribuna. Per Ruben Amorim l'importante sarà recuperare due pedine importanti.

MILAN, GILA E PULISIC AL LAVORO PER IL TORINO

Al momento tra gli infortunati, oltre a Santiago Gimenez che alla luce dei nuovi risvolti della trattativa con il Porto non sarà verosimilmente a disposizione, ci sono Mario Gila e Christian Pulisic, due calciatori che sulla carta sono dei perni fondamentali anche se per ora non hanno praticamente mai giocato. I due sono al lavoro duramente a Milanello per recuperare la condizione migliori ed esserci contro il Torino. Lo spagnolo potrebbe anche rientrare in gruppo domani e fare una comparsata nell'amichevole contro il Manchester United.