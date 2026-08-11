Costacurta: "MI piace Amorim, può ridare entusiasmo. Modric? Vale come un acquisto"
Il calciomercato del Milan, dopo i due colpi a sorpresa che hanno colmato due ruoli di necessità primaria e hanno alleggerito le casse del Diavolo d oltre 100 milioni, non ha ancora preso il decollo. Il problema è che il tempo stringe e ce ne sarebbe un gran bisogno con i giorni rispetto al gong a cui manca sempre meno. Intanto l'ex rossonero Alessandro Billy Costacurta è stato intervistato al Corriere dello Sport e inevitabilmente ha parlato di Milan e dei volti nuovi.
AMORIM PUÒ RIDARE ENTUSIASMO
Il commento di Billy Costacurta sul momento del Milan e sul mercato: "Dopo un inizio abbastanza strano si sono mossi bene. Hanno preso un ottimo difensore come Gila, un buon attaccante come Gonçalo Ramos, che lavora molto per la squadra, e hanno riconfermato Modric, che vale come un acquisto. E poi mi piace Amorim: dopo la morte di Baresi ha ricordato la sua legacy e questo mi è piaciuto: è un allenatore che può ridare entusiasmo. I nuovi sono bravi, la squadra è buona, ora serve che quelli dell’anno scorso alzino il livello. Così il Milan potrà tornare in Champions"
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