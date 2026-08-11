Il Milan domani torna ad allenarsi: il programma fino alla gara con lo United

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Il programma di lavoro del Milan fino al test amichevole contro il Manchester United

Nella giornata di domani il Milan torna al lavoro a Milanello. Di rientro dalla tournée, il tecnico Ruben Amorim ha concesso tre giorni di riposo alla squadra che, appunto, a partire dalla giornata di domani si metterà a faticare in campo per preparare l'ultima amichevole estiva contro il Manchester United: il test è in programma a Breslavia, in Polonia, nel giorno di Ferragosto con calcio di inizio alle ore 16.45.

MILAN, IL PROGRAMMA SETTIMANALE

Il Milan riparte domani pomeriggio a Milanello: ci sarà anche il primo approccio di Ruben Amorim con Christian Pulisic e Santiago Gimenez che sono tornati al lavoro direttamente a Milano per via del piano di recupero dai rispettivi infortuni. Il programma per americano e messicano continuerà in tal senso, con un lavoro a parte. Per la squadra allenamenti in programma giovedì e venerdì mattina. Nel pomeriggio di venerdì è fissata la partenza per Breslavia.