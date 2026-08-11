Bergomi su Leao: "In Serie A uno come lui è oro. Poi, se arrivano 50 milioni..."

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Beppe Bergomi consiglia al Milan e a Leao di non separarsi

Per diverse settimane tra giugno e luglio si dava per scontata la partenza di Rafael Leao dal Milan che, a fine stagione, non ha esitato davanti ai microfoni nell'ammettere di voler cambiare aria per un po'. Con il passare del tempo e il non palesarsi delle offerte che avrebbe desiderato il portoghese - da Premier League e LaLiga - si è fatta largo sempre più l'ipotesi permanenza in rossonero. Chi non lo vorrebbe lontano dal nostro campionato è Beppe Bergomi, opinionista Sky Sport, che è intervenuto in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

UNO COME LEAO IN SERIE A È ORO

Il giudizio di Beppe Bergomi sul futuro di Rafael Leao che potrebbe essere lontano dal Milan e dalla Serie A dopo sette anni: "Quanti ne abbiamo come lui in Serie A? Bisogna accettarne le indolenze, capirlo e capire anche che in un calcio di passaggio, come il nostro, uno come lui è oro. Poi è chiaro, se arrivano 50 milioni..."