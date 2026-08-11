Costacurta sul Milan: "Me la prendo con i giocatori, più che con l’allenatore o la proprietà"

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L'ex difensore rossonero Alessandro Billy Costacurta ha espresso un suo giudizio sul Milan

L'intervista che l'ex difensore rossonero Alessandro Billly Costacurta ha rilasciato al Corriere dello Sport questa mattina ha diversi passaggi iniziali che, inevitabilmente, sono incentrati sul Milan. L'opinionista di Sky Sport ha parlato di quello che serve al Milan per tornare grande in Italia e in Europa: sul passato, in generale, ha puntato il dito più sui giocatori che sui vari allenatori o la proprietà.

MILAN: ME LA PRENDO CON I GIOCATORI

Il giudizio di Alessandro Billy Costacurta su cosa manca al Milan per tornare grande in Europa: "Noi avevamo la proprietà che spendeva più di tutti in Europa. Adesso non rientra nelle prime dieci e questo si vede anche nella scelta sbagliata di alcuni giocatori, che sono stati la grande delusione degli ultimi due anni. Bisogna capire se è stato un problema di carattere o di ambiente. Quando la situazione si è complicata sono crollati a livello mentale, vedi il finale dell’ultimo campionato: io me la prendo con loro, più che con l’allenatore o la proprietà"