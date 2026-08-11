Costacurta e le similitudini con Modric: "Caratteri forti, disciplina e ambizione"

vedi letture

Alessandro Costacurta per alcuni aspetti caratteriali si rivede nel Luka Modric di oggi

Luka Modric non intende smettere. Nonostante abbia giocato il suo ultimo Mondiale, venendo omaggiato da avversari e compagni, nonostante il prossimo 9 settembre compirà 41 anni, il fuoriclasse croato ha optato per il rinnovo di un'altra stagione con il club milanista. Una scelta convinta e spinta anche dal Milan che ha insistito molto perché rimanesse, pure con Ruben Amorim. Alessandro Costacurta, che si è ritirato dal calcio a 41 anni, ha parlato di Modric in un'intervista al Corriere dello Sport.

COSTACURTA SI RITIENE SIMILE A MODRIC IN TRE ASPETTI

Il parere di Alessandro Billy Costacurta sulla longevità di Luka Modric: l'ex difensore rossonero la comprende bene, avendo giocato fino ai 41 anni, stessa età per cui va il croato. Le sue parole: "Per mantenere quel livello devi avere delle caratteristiche caratteriali molto spiccate e forse siamo simili in questo: caratteri forti, disciplina e ambizione. Non mollare mai, anche quando si cade, come ci insegnava Franco (Baresi, ndr)"