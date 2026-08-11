Costacurta e le similitudini con Modric: "Caratteri forti, disciplina e ambizione"
Luka Modric non intende smettere. Nonostante abbia giocato il suo ultimo Mondiale, venendo omaggiato da avversari e compagni, nonostante il prossimo 9 settembre compirà 41 anni, il fuoriclasse croato ha optato per il rinnovo di un'altra stagione con il club milanista. Una scelta convinta e spinta anche dal Milan che ha insistito molto perché rimanesse, pure con Ruben Amorim. Alessandro Costacurta, che si è ritirato dal calcio a 41 anni, ha parlato di Modric in un'intervista al Corriere dello Sport.
COSTACURTA SI RITIENE SIMILE A MODRIC IN TRE ASPETTI
Il parere di Alessandro Billy Costacurta sulla longevità di Luka Modric: l'ex difensore rossonero la comprende bene, avendo giocato fino ai 41 anni, stessa età per cui va il croato. Le sue parole: "Per mantenere quel livello devi avere delle caratteristiche caratteriali molto spiccate e forse siamo simili in questo: caratteri forti, disciplina e ambizione. Non mollare mai, anche quando si cade, come ci insegnava Franco (Baresi, ndr)"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan