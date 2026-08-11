Serena: "MIlan, Ramos è un grande colpo. Trovato un finalizzatore"

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Aldo Serena crede nelle potenzialità e qualità di Gonçalo Ramos, nuovo centravanti del Milan

Il grande colpo del calciomercato del MIlan rimane Gonçalo Ramos, un po' perché non sono arrivati tanti altri giocatori, un po' perchè è stato il calciatore più pagato della storia rossonera a livello di cartellino. Un acquisto che per i soldi investiti ha diviso molto l'opinione pubblica. L'ex rossonero e opinionista Aldo Serena sta dalla parte del giocatore che vede come un grande rinforzo per il Diavolo: la ha rivelato in un'intervista concessa stamattina al QS.

MILAN, RAMOS GRANDE COLPO: TROVATO UN FINALIZZATORE

Il commento di Aldo Serena su Gonçalo Ramos: "Il Milan ha fatto il grande colpo, da qualche anno non aveva un centravanti. Con Gonçalo Ramos ha speso anche tanto, i due colpi finora sono lui e Kolo Muani alla Juve. Il Milan ha messo a posto un settore in cui negli ultimi tre anni non era riuscito a trovare un finalizzatore. Ramos sa giocare con la squadra, è completo e sa trovare l'iniziativa personale per crearsi le occasioni. Bisogna vedere se il nuovo corso di Amorim riuscirà in fretta a far collimare una squadra che è quella dell'anno scorso con metodologie nuove, con una idea di calcio diversa".