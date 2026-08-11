Pasotto: "Senza qualche uscita, non arriva altra gente a Milanello"

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Marco Pasotto illustra la 'conditio sine qua non' su cui si basa questa parte finale di calciomercato rossonero

Sembra finalmente che il Milan abbia sbloccato al casella delle uscite, delle cessioni. Il club rossonero ha la necessità di alleggerire la rosa in generale ma anche per creare spazio in quei ruoli in cui Ruben Amorim crede di aver bisogno giocatori nuovi e con determinate tipologie di caratteristiche. Su tutto questo a provare a fare chiarezza il giornalista e collega Marco Pasotto che ne ha scritto sulla Gazzetta dello Sport.

SENZA USCITE NON PUÒ ARRIVARE ALTRA GENTE A MILANELLO

Marco Pasotto prova a fare luce sulla stategia di calciomercato del Milan: "Senza la certezza di poter contare almeno su qualche uscita, non si può far arrivare altra gente a Milanello. Un altro motivo è di carattere concettuale: dopo uno shock dirigenziale come quello di fine maggio, potrebbe esserci il rischio di "bulimia da mercato" anche solo per dimostrare alla piazza che il club vuole ripartire forte".