Capello: "Apprezzo l'ambizione di Amorim ma tra filosofia e pratica ci passa il mondo"

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Il commento di Fabio Capello sul primo mese di avventura con il Milan di Ruben Amorim

È passato poco più di un mese di lavoro per Ruben Amorim agli ordini della rosa del MIlan. Il tecnico portoghese ha subito iniziato a lavorare su diversi concetti chiave del suo stile di gioco: il pressing alto, il possesso e la volontà di dominare il gioco. L'ex tecnico rossonero Fabio Capello sulla Gazzetta dello Sport ha commentato i primi segnali del lusitano come tecnico milanista.

AMORIM, TRA LA FILOSOFIA E LA PRATICA CI PASSA IL MONDO

Il commento di Fabio Capello sull'inizio di avventura di Ruben Amorim al Milan: "Per Amorim al Milan è tutto nuovo. Apprezzo l’ambizione con cui il portoghese si è presentato al mondo rossonero - chi allena il Milan non può e non deve essere piatto -, ma deve essere chiaro che tra la filosofia e la pratica ci passa il mondo. Il pressing alto, l’anima offensiva, la volontà di dominare sono bei concetti, però richiedono predisposizione e mesi di lavoro. L’ultima amichevole contro il Chelsea, per esempio, ci ha detto che le idee dell’allenatore oggi come oggi possono esporre la difesa - non proprio di ferro - a situazioni pericolose".