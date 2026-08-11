MIlano, corsa contro il tempo per Euro 2032: il nuovo San Siro da ultimare 12 mesi prima

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Il progetto del nuovo San Siro è l'ago della bilancia per Milano come città ospitante a Euro 2032 tra Italia e Turchia

Mancano sei anni a Euro 2032 che si ospiterà tra Italia e Turchia. Una rassegna molto attesa ma che ancora presenta diverse incertezze dal punto di vista delle infrastrutture, soprattutto ovviamente degli stadi. Ci sono al momento 13 città italiane che hanno presentato la candidatura con 16 stadi complessivi, molti dei quali da ristrutturare o costruire da zero. L'attuale stadio di San Siro non ha i requisiti minimi per ospitare la competizione e dunque è necessario, se si vorrà avere Milano tra le città ospitanti, concludere il progetto del nuovo San Siro nei tempi stabiliti.

NUOVO SAN SIRO: PROGRAMMA E SCADENZE

Per il nuovo San Siro dunque è una vera propria corsa contro il tempo per Euro 2032. La scadenza della UEFA, per verificare che siano rispettati i criteri prestabiliti, è fissata per 12 mesi prima dell'inizio della competizione. Attualmente il progetto milanese dovrebbe essere in linea e questo sarebbe il programma dei prossimi tre anni: entro la fine dell'anno occorre avanzare con bonifiche e il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, poi approvare il Piano Attuativo tra primavera ed estate 2027 per far partire i lavori di costruzione. Il problema rimane la burocrazia milanese che negli anni ha dimostrato di mettere i bastoni tra le ruote al progetto di Milan e Inter. Lo riporta Gazzetta dello Sport.