L'augurio di Capello: "Il Milan deve tornare ad avere un'anima italiana"

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Fabio Capello si augura che il Milan possa ricostruire uno zoccolo duro di calciatori italiani

Nelle amichevoli estive giocate fino a questo momento, hanno avuto molto spazio, anche per situazioni contingenti, alcuni giovani italiani rossoneri. Quello che ha giocato di più è stato senza dubbio Lorenzo Torriani, sempre titolare in tutti i test e anche con delle prestazioni convincenti. Bene anche Francesco Camarda che ha segnato 3 gol. Positive anche le sensazioni destate da Christian Comotto. L'ex allenatore rossonero Fabio Capello cita tutti e tre parlando della situazione attuale del Milan.

IL MILAN DEVE TORNARE AD AVERE UN'ANIMA ITALIANA

Il commento di Fabio Capello sulla situazione del Milan: "Ma ho l’impressione che tra i rossoneri ci sia un po’ di confusione, a cominciare dalla situazione di Leao: Rafa si è sopravvalutato chiamando pubblicamente la Premier League e, dovesse rimanere, starei attento alla reazione di San Siro alla prima rincorsa mancata. Mi auguro che il prossimo incontro tra Cardinale e Amorim metta un po’ di ordine e dia la giusta spinta al mercato negli ultimi venti giorni. Il tutto avendo chiaro un concetto: il Milan deve tornare ad avere un’anima italiana. Ecco perché spero che Camarda, Comotto (molto interessante il ragazzo), Bartesaghi, Torriani restino in rosa".