Ag. Gabriel Jesus: "È stato seguito da 3-4 club italiani. Napoli? Mai parlato"

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L'agente di Gabriel Jesus, Giovanni Branchini, ha fatto il punto sul suo agente in relazione alle voci di interessamenti di club italiani

L'attaccante dell'Arsenal Gabriel Jesus ormai da alcune sessioni di calciomercato è diventato un nome abituale da inserire in lista per diversi club italiani. L'anno scorso, di questi tempi, se ne parlava anche in ottica Milan. Ma non è stata l'unica occasione e soprattutto l'unico club della Serie A a cui è stato avvicinato. In merito il suo agente Giovanni Branchini ha parlato al Corriere dello Sport.

Le parole di Giovanni Branchini su Gabriel Jesus: "Da diversi mesi, molti club sondano la situazione del giocatore per capire quali sono le intenzioni e i numeri, le aspettative dell'Arsenal. Ho avuto ben tre club italiani e un potenziale quarto aveva manifestato interesse in una fase in cui sembrava in procinto di cedere un attaccante importante della rosa. Aveva in testa la possibilità di tentare la carta Gabriel. La realtà è questa. E posso aggiungere che a parte un paio di club turchi, respinti perché non c'è l'interesse di andare in Turchia, altre trattative di rilievo non ci sono state. Napoli? Non abbiamo mai parlato di questa situazione: non c'è mai stata nessuna trattativa e di conseguenza non poteva esserci un okay da parte nostra e del giocatore. Sognare, eventualmente, è possibile a determinate condizioni che in questa fase non esistono. E dire altrimenti è sconveniente per il Napoli e per Gabriel Jesus".