Quale sorpresa in Serie A? Bergomi: "Spero il Torino di Abate"

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Beppe Bergomi ha indicato la sua preferenza per quanto riguarda la sorpresa della prossima Serie A

Il Milan inizierà il suo campionato in casa del Torino. Contro i rossoneri si ritroveranno una vecchia conoscenza come Ignazio Abate: l'ex terzino e allenatore del settore giovanile rossonero, infatti, è stato nominato allenatore granata dopo due belle stagioni in crescendo con la Ternana in Serie C e con la Juve Stabia in Serie B. Il destino metterà i rossoneri contro un figlio del Milan, sia da calciatore che da tecnico. Nell'intervista alla Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi ha indicato il Torino di Abate come sorpresa del campionato.

Le dichiarazioni di Beppe Bergomi: "Quale sarà la sorpresa del campionado di Serie A? Spero il Torino di Abate. Lo conosco da anni: quando suo padre giocava nell’Inter , nei primi anni Novanta, era in camera con me. Ogni tanto portava suo figlio ad Appiano. Sono felice per lui. Abate con i giovani sa lavorare alla grande. Quand’era al Milan arrivò in finale della Youth League"