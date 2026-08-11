Sabato Milan-United, ma il Manchester giocherà anche domani in amichevole
Il Milan affronterà il Manchester United nella sua ultima amichevole prima dell'esordio ufficiale in Serie A in casa del Torino. La partita si disputerà sabato 15 agosto alle 16.45 in Polonia e sarà l'ultimo test anche per gli inglesi prima della Premier League. I Red Devils, però, scenderanno in campo anche domani. Prima di sfidare i rossoneri la squadra di Carrick affronterà il Leeds United.
VERSO MILAN-MANCHESTER UNITED: I RISULTATI DEI RED DEVILS
Il Manchester United in questo pre-campionato ha già disputato quattro amichevoli: prima della partita di sabato contro il Milan, ne giocherà un'altra contro i Leeds United mercoledì. Dunque la sfida al Diavolo sarà la sesta e ultima partita di pre-stagione per la formazione di Michael Carrick. L'unica sconfitta è arrivata nel primo test che lo United ha giocato contro il Wrexham vittorioso per 0-1. Poi due vittorie contro i norvegesi del Rosenborg (0-5) e l'Atletico Madrid (2-1). Infine sabato è arrivato il pareggio per 1-1 contro il PSG.
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