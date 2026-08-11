Sabato Milan-United, ma il Manchester giocherà anche domani in amichevole

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Il Manchester United giocherà in amichevole contro il Leeds United prima della sfida con il Milan in Polonia

Il Milan affronterà il Manchester United nella sua ultima amichevole prima dell'esordio ufficiale in Serie A in casa del Torino. La partita si disputerà sabato 15 agosto alle 16.45 in Polonia e sarà l'ultimo test anche per gli inglesi prima della Premier League. I Red Devils, però, scenderanno in campo anche domani. Prima di sfidare i rossoneri la squadra di Carrick affronterà il Leeds United.

VERSO MILAN-MANCHESTER UNITED: I RISULTATI DEI RED DEVILS

Il Manchester United in questo pre-campionato ha già disputato quattro amichevoli: prima della partita di sabato contro il Milan, ne giocherà un'altra contro i Leeds United mercoledì. Dunque la sfida al Diavolo sarà la sesta e ultima partita di pre-stagione per la formazione di Michael Carrick. L'unica sconfitta è arrivata nel primo test che lo United ha giocato contro il Wrexham vittorioso per 0-1. Poi due vittorie contro i norvegesi del Rosenborg (0-5) e l'Atletico Madrid (2-1). Infine sabato è arrivato il pareggio per 1-1 contro il PSG.