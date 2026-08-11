Bobo Vieri elogia Maldini e racconta di quando Nesta fu vicino all'Inter

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Christian Vieri ha sottolineato che Maldini è il miglior difensore della storia e ha raccontato di quando Nesta fu a un passo dall'Inter

C'era un tempo in cui il Milan aveva la difesa migliore del mondo, un periodo che è durato per molto tempo e ha visto avvicendarsi diversi calciatori. La costante era Paolo Maldini, nei suoi ultimi anni di carriera ha fatto coppia con un altro mostro sacro come Alessandro Nesta. Di entrambi ha parlato Christian Vieri che li ha conosciuti bene come avversari e come compagni. L'ex bomber è intervenuto nel podcast "Te ne intendi di calcio?" su Sportium.fun.

VIERI SU MALDINI E NESTA

Il commento di Christian Vieri su Paolo Maldini e Alessandro Nesta: "Per me Paolo Maldini resta il miglior difensore della storia. Aveva davvero tutto: fisico, colpo di testa, velocità, recupero e usava benissimo sia il destro che il sinistro. Nesta all'Inter? Noi spogliatoio eravamo convinti che Nesta stesse arrivando da noi. Poi a un certo punto abbiamo letto che aveva firmato con il Milan e siamo rimasti senza parole, visto che sembrava un affare già chiuso".