Athekame saluta il Milan: tutti i suoi numeri in rossonero

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Il mercato del Milan in uscita è in netta evoluzione, forse un po' a sorpresa rispetto agli ultimi gionri. I rossoneri soni infatti di rientro dalla tournèe Indio-Asiatica, che vedrà però l'ultimo tassello ancora da completare, questa volta in Polonia sabato contro il Manchester United per l'ultima amichevole prima dell'esordio in Serie A contro il Torino.

Il mercato in uscita quindi è ricco di sorprese. Il primo nome che saluterà la compagnia di Ruben Amorim sarà Zachary Athekame. Il laterale svizzero non ha avuto tante chance nelle varie amichevoli e il club rossonero ha trovato l'accordo con il Lione per un anno di prestito secco. Manca ancora l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

ATHEKAME-MILAN: I NUMERI DELLO SVIZZERO IN ROSSONERO

Dopo un solo anno con la maglia rossonera, arrivato l'estate scorsa dallo Young Boys, Zachary Athekame si trasferisce in prestito secco al Lione. Una formula che indica come il Milan continuerà a puntare sul giocatore, mandandolo a giocare nel frattempo in un contesto competitivo. Nella sua unica stagione al Milan, Athekame ha giocato 29 partite in tutte le competizioni e segnato 2 gol, con 2 assist.