Di Canio: "Amorim allo United ha voluto fare il duro. Ora dice che Leao deve divertirsi: non capisco"

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Paolo Di Canio è perplesso dalle recenti dichiarazioni di Ruben Amorim su Rafael Leao

Tra gli opinionisti di Sky Sport, Paolo Di Canio è quello sicuramente più esperto per quanto riguarda il calcio inglese, un campionato che lui ha assaggiato da giocatore lasciando un grande ricordo di sè soprattutto al West Ham. In un'intervista al Corriere della Sera per questo motivo gli hanno chiesto anche di Ruben Amorim, che l'anno scorso è stato seguito da vicino proprio da Di Canio come opinionista. Le sue dichiarazioni.

AMORIM DICE CHE LEAO DEVE DIVERTIRSI: NON CAPISCO

Il giudizio di Paolo Di Canio su Ruben Amorim, nuovo allenatore del Milan: "Sicuramente è tra i migliori tecnici emergenti ma avrà molto da fare, mi colpì il suo atteggiamento dello scorso anno al Manchester United. Pronti via per motivi disciplinari mise Rashford fuori rosa. Ha voluto fare il duro, si è messo di traverso con un club che ha una storia importante. Poi ha fatto fuori Mainoo, non l’ho trovato corretto. Ora dice che Leao deve divertirsi... Non capisco. Musica, sfilate sono contemplate?"