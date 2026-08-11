Vernazza: "In attesa di Leao, Pulisic e Ramos: Nkunku è l'attaccante affidabile a cui si aggrappa il Milan"

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Come spesso accade alla prima giornata di Serie A, il Milan arriverà ai blocchi di partenza con una rosa ancora da definire, come del resto accade alla maggior parte delle squadre. In attacco il titolare dovrebbe essere Gonçalo Ramos che avrà possibilità di accumulare minuti contro il Manchester United ma ancora sarà alle prime uscite in rossonero; non si sa cosa ne sarà di Rafael Leao che ancora ha un futuro indecifrabile e bisogna vedere se e come recupererà Pulisic. Per Sebastiano Vernazza, che ha scritto sulla Gazzetta dello Sport, l'attaccante più affidabile è Christopher Nkunku.

NKUNKU ATTACCANTE AFFIDABILE A CUI IL MILAN SI AFFIDA

Il commento di Sebastiano Vernazza su chi potrebbe essere l'uomo chiave del Milan a inizio stagione: "Nell’attesa che Leao decida che cosa vuole fare della carriera, che Pulisic ritorni Pulisic, che Gonçalo Ramos dimostri di essere il centravanti che tutti i milanisti si augurano, Nkunku è l’attaccante affidabile, non fenomenale, a cui il Milan si aggrappa per non incappare in una falsa partenza. Se non altro Nkunku sa calciare i rigori, e non è poco"